2021/04/26 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

6 مشاهدة

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، ان الحكومة ستقدم كل الدعم لانجاح خليجي 25 في البصرة.

وكتب الكاظمي تغريدة على "تويتر" اليوم، (26 نيسان 2021)، قال فيها: "خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء".

وأضاف، "ارض الرافدين تسير بثبات نحو الإستقرار والإنفتاح على الجميع، ارضنا منبع للمحبة والتسامح والترحاب".

وتابع "ستقدم الحكومة كل اشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الاخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، ان الاتحادات الخليجية صوتت رسميا بأن يكون خليجي 25 في البصرة.

وأكد العيداني، أن الحماية الأمنية ستتوفر بالكامل للوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 25، فيما أشار إلى أن هناك تنسيقا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوضع الترتيبات اللازمة لهذا الأمر.

ووجه الكاظمي، في وقت سابق، بتشكيل فريق عمل لتهيئة كافة مستلزمات استضافة خليجي 25، فيما أكد حرص حكومته على استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، كما أوعز خلال زيارته إلى ملعب نادي الميناء الأولمبي في البصرة، بـ "مضاعفة العمل بالملعب وبهمة كبيرة، لإنجاز وإكمال جميع مرافقه، ليكون جاهزا لبطولة خليجي 25".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكشف عن دعم الحكومة لخليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكشف عن دعم الحكومة لخليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).