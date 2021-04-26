2021/04/26 | 23:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم حسن كاظم الفتال

حين نعمد إلى تعريف مفهوم الرياضة

يمكننا أن نعدها مزاولة نشاط ترويحي

يُرَوِّحُ بها الإنسان عن النفس والذات

ويستعين بها على إدامة النشاط والحيوية

في الجسم وإظهار الطاقات والقابلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنوان .. معطيات الرياضة الروحية الرمضانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنوان .. معطيات الرياضة الروحية الرمضانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).