2021/04/27 | 00:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: الحكومة ستقدم كل أشكال الدعم لضمان نجاح خليجي 25

الكاظمي: خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء

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