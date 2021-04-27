إصابة مختار قرية شمال شرق بعقوبة بهجوم لداعش

2021/04/27 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة مختار قرية القاية شمال شرق بعقوبة بهجوم مسلح من قبل عناصر داعش.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مختار قرية القاية في أطراف قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة ديالى اصيب إثر هجوم من قبل عناصر داعش".

واضاف، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث وفرضت اجراءات مشددة".





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