 مصر توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني 

2021/04/27 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، على منح لقاح سينوفاك الصيني المخصص للوقاية من مرض كوفيد-19 الإذن بالاستخدام الطارئ.

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