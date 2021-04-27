الاسدي: الاموال مخصصة لاعادة المفسوخة عقودهم من الحشد

2021/04/27 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد رئيس كتلة السند الوطني احمد الاسدي، تخصيص الاموال الكافية لاعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، داعيا الحكومة الى الايعاز لوزارة المالية من اجل اعادتهم الى الخدمة.وقال الاسدي لبرنامج "الجدار الرابع" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، انه "تم رفض التصويت على ما يخص قرار 315 الا بتضمينه الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم"، مؤكدا ان "الحشد الشعبي لا يمثل طرفا سياسيا".واضاف، ان "هيئة الحشد الشعبي مستعدة لتخصيص الاموال الكافية للمفسوخة عقودهم ضمن تخصيصاتها بالموازنة"، داعيا الحكومة الى "الايعاز لوزارة المالية بصرف الاموال الخاصة باعادة المفسوخة عقودهم".واشار الى ان "هناك قاعدة بيانات خاصة بالمفسوخة عقودهم من الحشد تمنع التلاعب بها".

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