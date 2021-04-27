الإمارات تبارك للعراق: نثق بإقامة ’بطولة خليجية استثنائية’ ونضع إمكانياتنا بخدمة بغداد

2021/04/27 | 00:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

باركَ رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم راشد بن حميد النعيمي، للعراق نجاحه في الفوز بتنظيم خليجي 25 بالإجماع، مؤكداَ ثقته بإقامة "بطولة استثنائية".

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وذكر النعيمي في بيان تابعه "ناس"، أن "الاتحاد الإماراتي يضع كل إمكانياته وخبراته في خدمة الكرة العراقية، وكذلك دعمه الكبير لرفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية".

وأكدَ النعيمي "اننا داعمون وبقوة لملف العراق لاستضافة بطولة خليجي 25، وسعداء بحصول بلاد الرافدين على حق الاستضافة، حيث جاءت الموافقة بالإجماع، ونأمل أن تكون محافظة البصرة جاهزة من جميع النواحي لاستقبال هذا الحدث الرياضي الخليجي، وتلبي متطلبات الاستضافة، فجمهور بلاد الرافدين توّاق لهذه البطولة الغالية، وهو رياضي بامتياز، كما أنه أهم أسرار نجاح الكرة العراقية وتطورها".

وعلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، على قرار منح العراق استضافة خليجي 25.

وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، (26 نيسان 2021)، إن "خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء".

‏وأضاف أن "ارض الرافدين تسير بثبات نحو الإستقرار والإنفتاح على الجميع، ارضنا منبع للمحبة والتسامح والترحاب".

وأكد أن " الحكومة ستقدم كل اشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الاخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق".

وعلق رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على قرار منح استضافة خليجي 25 للعراق، معتبرا أنه استحقاق للشعب بعد سلسلة من المعاناة.

وقال صالح في تدوينة، تابعها "ناس"، (26 نيسان 2021)، أنه "من رحم المعاناة يولد الإصرار والتحدي، بالأمس فُجعنا بأبنائنا الشهداء في حادث المستشفى الأليم، وقبلها التضحيات الجسام بوجه العنف والإرهاب الذي يُغيضه تعايشنا، واليوم ينال العراقيون استحقاقهم الذي يليق بهم باستضافة البصرة العزيزة لبطولة ⁧خليجي 25"⁩.

وأضاف "‏مُبارك للعراق وللبصرة الفيحاء".

وصوتت الاتحادات الخليجية، الاثنين، رسمياً على تنظيم خليجي 25 في البصرة.

وقال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، "نبارك للعراق استضافة خليجي ٢٥ في البصرة بعد جهود حكومية وشعبية تكللت بالنجاح وعملت كفريق واحد طيلة الفترة الماضية، نثمن مواقف الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على دعمهم لملف البصرة".

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