الجوهر والقشرة ؟- قيس محمد يحيى الدباغ

2021/04/27 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس محمد يحيى الدباغ الجوهر والقشرة ؟ عند دخولك في اي بيت من بيوت المسلمين لابد أن تلحظ عيناك مؤشرات كثيرة معلقة على الجدران من آيات قرانية كريمة الى رموز ملونة باللون الازرق الفاقع لدرء الحسد والعين وكذلك شعارات اسلامية من واكثرهم للحق كارهون وان جندنا لهم الغالبون الى أن تصل الى شعارات من […]

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