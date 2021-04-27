الاتحادات الخليجية تصوت رسمياً على تنظيم خليجي 25 في البصرة

2021/04/27 | 00:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت الاتحادات الخليجية، الاثنين،

رسمياً على تنظيم خليجي 25 في محافظة

البصرة.

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي

عقد، مساء اليوم الاثنين، عبر الاتصال

المرئي بمشاركة رؤساء الاتحادات

السبعة.





وأكدت

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