فوز الشارقة على القوة الجوية العراقي والوحدة على بيرسبوليس الايراني في دوري أبطال آسيا

2021/04/27 | 00:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي

الشارقة على فريق القوة الجوية العراقي

بنتيجة/3/ 2/، في المباراة التي أقيمت

بينهما على استاد الشارقة ضمن لقاءات

الجولة الخامسة في المجموعة الثانية

لمنطقة غرب اسيا.



وبه

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