مصطفى الكاظمي:
-لن اشارك في الانتخابات المقبلة، ولن ادعم أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى
-نذرت نفسي لخدمة شعب العراق في مرحلة انتقالية صعبة
-دوري هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان وحمايته من المغامرات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والصحية وصولاً إلى انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعيةً لمصالح الجميع وليس منافساً سياسياً
-الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي ليست منافساً انتخابياً
-قرار عدم المشاركة في الانتخابات كان قد اتُخذ منذ بداية تولي هذه المهمّة
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