2021/04/27 | 00:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصطفى الكاظمي:

-لن اشارك في الانتخابات المقبلة، ولن ادعم أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى

-نذرت نفسي لخدمة شعب العراق في مرحلة انتقالية صعبة

-دوري هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان وحمايته من المغامرات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والصحية وصولاً إلى انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعيةً لمصالح الجميع وليس منافساً سياسياً

-الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي ليست منافساً انتخابياً

-قرار عدم المشاركة في الانتخابات كان قد اتُخذ منذ بداية تولي هذه المهمّة

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