القوة الجوية يودع دوري ابطال آسيا

2021/04/27 | 00:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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خسر فريق القوة الجوية امام الشارقة الاماراتي بثلاثة اهداف لهدفين في دوري ابطال اسيا بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب الشارقة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل ثلاثية الشارقة كل من خالد باوزير في الدقيقة 25 وسالم صالح هدفين في الدقيقتين 35 و60.

بينما جاءت ثنائية الصقور عن طريق اللاعب جيفرسون كولازوس في الدقيقتين 15 و52.

وبهذه الخسارة توقف رصيد القوة الجوية عن النقطة الثانية، فيما اصبح رصيد الشارقة 11 نقط​​ة في صدارة الترتيب.

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