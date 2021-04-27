الحالة الصحية لزعيم بوليساريو

2021/04/27 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول صحراوي أن الحالة الصحية لزعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي، الذي دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، تتحسن.

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