2021/04/27 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي إنها الحرب يا أميإنها الحرب ....



فويل للعصافيرمن برد الشتاءحين تغادر الأشجار القليلة .....إلى مواقد النيرانالرعد متغضب............ليل نهاروالصداع المر يرج أمخاخ الجميعفأحتلط الأمر على الجميعحتى النهر من سكرة الوجود يعتذر لمائهالجنود بحاجة للعبور ...



أو الأختباءتوقف عندك أيها الماء حتى تنتهي فصول الروايةأو ينتقل العدو للأمام أو للخلفالمدا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنها الحرب يا أمي..... - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنها الحرب يا أمي..... - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).