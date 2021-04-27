بعد حريق المستشفى.. حريقان جديدان في العراق

2021/04/27 | 00:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر اعلامية أن حريقين جديدين

اندلعا في محافظتين عراقيتين بعد 24 ساعة

على حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وذكرت المصادر أن حريقا نشب في مجمع (هاي

ستي) التجاري بمحافظة كركوك شمالي

العراق، ولم

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