2021/04/27 | 00:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عن أن إجمالي ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع يتراوح بين 23-25 مليار دولار.وأوضح صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن ديون العراق الواجبة الدفع هي التي اختزلتها …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي: 9 تريليونات دينار مخصصات خدمات الدين بموازنة العراق لعام 2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي: 9 تريليونات دينار مخصصات خدمات الدين بموازنة العراق لعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).