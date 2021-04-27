اجتماع في منزل الفياض يضم وزير الخارجية الإيراني وقادة الكتل الشيعية- عاجل

2021/04/27 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بان اجتماعاً عقد في منزل رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض يضم وزير الخارجية الإيراني وقادة الكتل الشيعية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعا عقد في منزل رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض يضم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقادة الكتل الشيعية".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الايراني، جواد ظريف، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.

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