حيتان الفساد ولجنة أبو رغيف

2021/04/27 | 01:17 - المصدر: الحرة

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بعد اهدار مئات المليارات من الدولارات من خزينة الدولة بمشاريع وهمية وغسيل وتهريب أموال، اوكل الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في الفساد والتي اعتقلت عددا من الموظفين، هل ستنجح لجنة مكافحة الفساد في تحقيق هدفها واستمرارها؟

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