قائد عمليات البصرة يوجه بإحالة المتسببين بالنزاعات العشائرية للقضاء

2021/04/27 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واعوجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، بإحالة جميع المتسببين بالنزاعات العشائرية إلى القضاء.وقال مدنف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مجموعة من المطلوبين المتهمين بالنزاع العشائري في مناطق شمال محافظة البصرة".واضاف، أنه " خلال الفترة الماضية قامت القوات الأمنية بمداهمة واعتقال مجاميع إرهابية وأخرى إجرامية متورطة بقتل أبناء المحافظة"، مؤكدا انه "تم احالة هؤلاء المجرمين إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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