توجيه ’عاجل’ من قائد عمليات البصرة بشأن النزاعات العشائرية المسلحة

2021/04/27 | 01:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر قائد عمليات البصرة اللواء أكرم صدام، توجيهاً بشأن إجراءات مواجهة النزاعات العشائرية.

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وأمر قائد العلميات في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه ليلة الاثنين على الثلاثاء، (27 نيسان 2021)، بـ"إحالة جميع المتسببين بالنزاعات العشائرية إلى القضاء".

وأشار قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من عتقال مجموعة من المطلوبين بنزاع عشائري في مناطق شمال البصرة".

وأضاف قائد العمليات أن "القوات الأمنية خلال الفترة الماضية قامت بمداهمة واعتقال مجاميع إرهابية وأخرى إجرامية متورطة بقتل أبناء محافظة البصرة، وتمت إحالتهم إلى السلطات القضائية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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