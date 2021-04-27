السيسي: حاسبوني لو فيكم من روح الله! - محمد عبد المجيد

2021/04/27 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد ها أنا أمامكم بشحمي ولحمي وطولي وعرضي؛ أتحداكم جميعا بملايينكم وفرسانكم وأديانكم وعقائدكم ومثقفيكم أن ترفعوا، داخل مصر، صوتا واحدا خافتا يحاسبني ولو مرة واحدة!أتحداكم أن تتحدثوا همسا أو جهرا عن كل هزائمي طوال سنوات حُكمي، وأن تشيروا لغبائي وتخلفي وحماقاتي وجهلي واستبدادي!أتحداكم أن تسألوا ضابطا واحدا في الجيش الوطني عن سبب صمت وخرس وسكوت أبناء أبطال العبور عن تنازلي عن تيران وصنافير!أت ......





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