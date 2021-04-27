وفد من عتبات كربلاء يزور ذوي ضحايا حريق ابن الخطيب وممثل السيستاني يامر بعلاج المصابين بالمجان بمستشفى الكفيل

2021/04/27 | 01:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد كبير من العتبتَيْن

المقدّستَيْن الحسينيّة والعبّاسية،

امس ذوي ضحايا الحريق الذي حدث أمس في

مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مقدّماً

التعازي والمواساة لهم".

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان الوفد

ضم

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