عمليات البصرة تصدر توجيهاً بشأن إجراءات مواجهة النزاعات العشائرية

2021/04/27 | 01:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أصدر قائد عمليات البصرة اللواء أكرم صدام، توجيهاً بشأن إجراءات مواجهة النزاعات العشائرية.وأمر قائد العلميات في بيان، بـ"إحالة جميع المتسببين بالنزاعات العشائرية إلى القضاء".وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من عتقال مجموعة من المطلوبين بنزاع عشائري في مناطق شمال البصرة".وأشار قائد العمليات الى أن "القوات الأمنية خلال الفترة الماضية قامت بمداهمة واعتقال مجاميع إرهابية وأخرى إجرامية متورطة بقتل أبناء محافظة البصرة، وتمت إحالتهم إلى السلطات القضائية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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