2021/04/27 | 01:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني التقى وزير الخارجية الإيراني ،الثلاثاء، قادة الكتل الشيعية في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



ظريف يلتقي قادة الكتل الشيعية في منزل الفياض المركز الخبري الوطني.

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