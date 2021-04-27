2021/04/27 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم ‏المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيتوجه الثلاثاء إلى مدينة ‎سرت لحضور اجتماع اللجنة العسكرية 5+5.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 في سرت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 في سرت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).