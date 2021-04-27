أنقرة: مقتل جندي تركي وإصابة آخر جراء اشتباكات داخل الأراضي العراقية

2021/04/27 | 02:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة آخر بجروح، خلال عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق، في حادث هو الثاني خلال يومين.

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وذكرت الوزارة وفقا لما نشرته وكالة الانباء التركية وتابعها "ناس"، أن "اشتباكا اندلع بين قوات الجيش التركي مع مسلحي حزب العمال شمالي العراق، في إطار عملية مخلب الصاعقة".

وأضافت أن "الاشتباك أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بالمنطقة، وعدد الجنود الذين سقطوا خلال العملية ارتفع إلى اثنين في إطار عمليتي مخلب البرق والصاعقة".

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة" الجمعة الماضية بشكل متزامن ضد مسلحي "حزب العمال" في مناطق متينا وأفشين- باسيان شمالي العراق.

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