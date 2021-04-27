مطلع الأسبوع المقبل.. إعلان نتائج الامتحانات التمهيديَّة

2021/04/27 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

عبَّرت وزارة التربية عن أملها بإعلان نتائج الاختبارات التمهيدية للمتقدمين على الامتحان الخارجي مطلع الأسبوع المقبل، وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق: إنه “انتشر في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل خبر غير صحيح يفيد بأنَّ نسبة النجاح في الامتحانات التمهيدية للمتقدمين على الدراسة الخارجية بلغت 96 %”، مبيناً أنَّ “التصحيح ما زال مستمرا حتى الآن في الدفاتر الامتحانية بسبب الأعداد الكبيرة للمتقدمين هذا العام”.

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