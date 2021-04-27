مصدر مقرّب: الكاظمي لن يشارك في الانتخابات تحت أيّ مسمّى

2021/04/27 | 02:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الانباء التي نشرتها مصادر اعلامية عربية ومحلية عن عرْض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الدعم لنيل ولاية ثانية مقابل عدم ترشحه للانتخابات، مؤكدا على ان الكاظمي، … Readmore

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