يتوّج منتصف رمضان وأحد الشعانين.. حقائق عن

2021/04/27 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف "القمر العملاق" الذي سيظهر مساء الاثنين في سماء العالم مناسبات دينية هامة

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