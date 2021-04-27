محنة الإضراب عن التّفكير// جاحة التّراشق بأطباق التّراسل - الطايع الهراغي

2021/04/27 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " إنّ الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التّـقلّب في أنيابها العطــب ".



--- عنترة بن شداد العـبسي -- "مصيبة عصرنا هو أنّ من لا يفهمون يشعرون بالتّفوّق بينما الأذكياء فعلا تملؤهم الشّكوك " .



-- برتراند رسل ( 1872 / 1970 ) -- إذا صحّ أنّ الحضارة العربيّة ، كما ذهب إلى ذلك أكثر من مفكّ ......





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