السياسة المقدسة - عبدالله عطية شناوة

2021/04/27 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة تقول كتب التراث الإسلامي أن أبو بكر وقف في ختام اجتماع سقيفة بني ساعدة، بعد وفاة النبي محمد، ليلقي خطبته الأولى كخليفة فقال: (( لقد وليت عليكم ولست بخيركم،، فأن رأيتم في إعوجاجا فقوموني ))، فانبرى أحد الحاضرين لإجابته: إن رأينا منك أعوجاجا قومناه بحد سيوفنا.حينها لم ينهض احد ليحز رأس من تجرأ على الخليفة بمثل هذا الكلام.



لماذا؟ لأن أبوبكر أعترف انه بشر قد يخطئ ويعوج، وأن لهم حق تقويم إعوجاج ......





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