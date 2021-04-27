"80 في المئة من الطاقة نظيفة".. البيت الأبيض ينوي الكشف عن خطة لعام 2030

2021/04/27 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في الإدارة الأميركية لوكالة رويترز، الاثنين، إن البيت الأبيض ينوي التركيز علي تنمية المرافق والنقابات والمجموعات الخاصة بحماية البيئة لرفع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة كي تصل 80 في المئة من معدل الإنتاج الكلي بحلول عام 2030.

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