"خليجي 25" في البصرة.. الكاظمي: دليل على تعافي العراق

2021/04/27 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم، الاثنين، على استضافة مدينة البصرة لبطولة "خليجي 25" لينال العرق تنظيم البطولة للمرة الثانية في تاريخه، فيما وصف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، هذا الإنجاز بأنه يعد دليلا على "تعافي" العراق

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