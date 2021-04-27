"طالبوا بالقصاص من قتلة أبنائهم".. أنباء عن إطلاق عيارات نارية لتفريق متظاهرين أمام الديوان الملكي الأردني

2021/04/27 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مواقع أدرنية محلية بإطلاق عيارات نارية أمام الديوان الملكي في العاصمة عمان، أثناء تفريق مظاهرة احتجاجا على مقتل شابين.

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