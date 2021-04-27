2021/04/27 | 05:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي ترجمة: طلال الربيعي المصدر In Defense of CommunismMonday, April 26, 2021----------عقدت أحزاب المبادرة الشيوعية الأوروبية (ECI) يوم الخميس 22 أبريل 2021، بمناسبة مرور 151 عامًا على ولادة زعيم ثورة أكتوبر، مؤتمراً عبر الهاتف مخصصاً للينين وراهنية اعماله، وذلك بقرار من أمانة ال ECI.



حضر المؤتمر عن بعد الأحزاب الشيوعية والعمالية من الدول التالية: النمسا ، بيلاروسيا ، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راهنية لينين! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راهنية لينين! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).