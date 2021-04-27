2021/04/27 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفت أخبار المخرجة الصينية الأصل كلوي تشاو، التي فازت بجائزة أوسكار "أفصل مخرجة"، الأحد، من محركات البحث في الصين وتجاهلتها وسائل الإعلام الرسمية، بحسب وول ستريت جورنال

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