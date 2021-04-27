شرطة العاصمة الأميركية تعترف بتعرضها لهجوم إلكتروني

2021/04/27 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة شرطة العاصمة الأميركية، واشنطن، إنها "على علم" بأن أحد خوادم الكمبيوتر الخاصة بها قد تم اختراقه، مشيرة إلى أنها تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) لمعرفة تفاصيل ما جرى

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