2021/04/27 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يرفع "ذكور" مجتمعاتنا شعارات العيب والفضيحة والمحافظة على السمعة، لتوأد الشكوى قبل أن تولد وليُقطع لسان المُعْتَدى عليها قبل أن تفلت الآه"

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