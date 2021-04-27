بطاقة مبتدئ للاعب كرة سلة أميركي تُباع بـ5.2 مليون دولار

2021/04/27 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت بطاقة مبتدئ موقعة "نادرة" لبطل الرابطة الوطنية الأميركية لكرة السلة NBA أربع مرات، ليبرون جيمس، مقابل 5.2 مليون دولار في مزاد، يوم الاثنين، محطمة الرقم القياسي لأغلى بطاقة كرة سلة بيعت على الإطلاق

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