كارثة حريق مستشفى أبن الخطيب جريمة بحق المرضى والشعب العراقي - صبحي مبارك مال الله

2021/04/27 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله هزّت جريمة حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد، شعبنا العراقي لما حدث في ليلة 24/25 من شهر نيسان-أبريل في المستشفى وما حصل من تداعيات ومنها فقدان الثقة بالحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بسبب مرور الكوارث دون نتائج للتحقيقات وتسجيل أغلب الجرائم ضد مجهول وهذه الكارثة تأتي ضمن سلسلة من الحوادث الإجرامية التي إستهدفت الأبرياء وخصوصاً الحرائق التي حصلت في الأسواق التجارية في بغداد والمحافظات الأخ ......





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