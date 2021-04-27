منظمة حقوقية تدعو اليابان لوقف دعم المجلس العسكري في ميانمار

2021/04/27 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الإثنين، الحكومة اليابانية إلى مراجعة ملف مساعداتها لميانمار (بورما) وتعليق المشاريع غير الإنسانية التي تشمل كيانات خاضعة لسيطرة المجلس العسكري.

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