من الصخيرة إلى واشنطن: حكومة معادية لشعبها، عميلة للدوائر الرأسمالية العالمية - حبيب الزموري

2021/04/27 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حبيب_الزموري شهد الأسبوع الفارط حدثين مهمّين مرّا في غفلة من الشعب.



كما حرصت وسائل الإعلام العمومية والخاصة على حد سواء على عدم التطرق لهما لا من قريب ولا من بعيد، لما لهما من دلالة قوية على ما تقترفه الحكومة ومن خلفها الائتلاف السياسي المساند لها من تدمير ممنهج لما تبقّى من مقدرات البلاد ويفضح طبيعتها الطبقية كوكيل رسمي للدوائر الرأسمالية العالمية ولا علاقة لها بهموم الشعب التونسي.الحدث الأول كشفته ال ......





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