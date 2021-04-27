هل تعاني المرأة الريفية في العراق من سطوة التخلف والجهل والأعراف العشائرية ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/04/27 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تضطلع النساء الريفيات بدور واسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف .وتشير الإحصائيات الى أن كثيرا من النساء الريفيات ليست لديهن الفرصة المتاحة للرجل فيما يتعلق بالحصول على عمل يجلب مستويات أعلى من الأجر بل أن المرأة الريفية تتعرض ايضا لخطر كبير ناجم عن اساءة المعاملة والتحرش والأشكال الاخرى من العنف القائم على النوع .كما أن ......





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