صحيفة: إسرائيل تعتزم الاستجابة إلى مطالب لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية

2021/04/27 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن خريطة حصلت عليها، أنّ إسرائيل تعتزم الاستجابة إلى مطالب لبنان فيما يخص ملف ترسيم الحدود البحرية، وتمسكه بأكثر من ضعف مساحة البحر الأبيض المتوسط ​​المتنازع عليها.

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