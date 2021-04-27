2021/04/27 | 08:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أن بغداد تحتاج إلى "مخطط إنمائي شامل" لمعالجة الاختناقات والزحامات اثناء التنقل بين المدن.

وقال مدير المركز الوطني للاستشارات الهندسية في الوزارة حسن مدب مجحم في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “العاصمة بغداد تشهد زيادة سكانية كبيرة اضافة إلى توسعة على مستوى حركة التنقل بينها وبين بقية محافظات البلاد”، عاداً التوسعة “غير متكافئة مع وضعية الطرق التي جرى تنفيذها منذ مدد زمنية بعيدة”.

واكد “الحاجة إلى وضع مخطط انمائي شامل للعاصمة تُعالج من خلاله الاختناقات الحاصلة اثناء التنقل بين المدن باعتماد فتح طرق جديدة”.

يذكر أنَّ الطرق الحلقية الاربع الموجودة في بغداد والبالغة اطوالها التصميمية 230 كم بينما يبلغ طول المنفذ منها 87 كم فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار: زحامات بغداد تحتاج إلى مخطط إنمائي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار: زحامات بغداد تحتاج إلى مخطط إنمائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).