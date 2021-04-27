من أجل تركيا والسلاح وإيران.. إسرائيل ترفض الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

2021/04/27 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن مذابح الأرمن في 1915 إبادة جماعية، السبت الماضي، رد فعل غاضب متوقع من تركيا.ومع ذلك، فإنها ليست في وضع يسمح لها بالرد.فأنقرة ليست على وشك الانسحاب من حلف الأطلسي (الناتو) أو إغلاق القواعد الأميركية على أراضيها.

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