غوغل تطور ميزة جديدة لمحبي التسوق عبر الإنترنت (فيديو)

2021/04/27 | 08:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 20 دقیقة

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طورت شركة غوغل ميزة جديدة في متصفحها لتسهيل عملية شراء الاشياء لمحبي التسوق عبر الإنترنت.

وبحسب المواقع المختصة بشؤون التقنية فأن ميزة price tracker الجديدة ظهرت في نسخة Chrome 90 المخصصة للأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد، ومن خلالها يقوم المتصفح بمراقبة تحديثات الأسعار التي تطرأ على الأشياء التي يهتم المستخدم بشرائها وإظهار إشعارات بانخفاض هذه الأسعار باستمرار.

والنقطة السلبية في هذه الميزة حاليا هي أنها تعمل فقط عندما تبقى الصفحات أو علامات التبويب مفتوحة ضمن المتصفح، لكن يتوقع أن تجد غوغل حلا لهذه النقطة مع التحديث القادم للمتصفح.

ويمكن للمستخدم الذي حصل جهازه على أحدث نسخة من Chrome تشغيل هذه الميزة في متصفح جهازه الذكي عبر قائمة الإعدادات التي تظهر أعلى ويمين المتصفح، حيث يتم إدراج علامة التبويب أو الصفحة باسم Track prices، وفي حال لم تظهر له أوتوماتيكيا سيكون بإمكانه التوجه إلى الرابط " chrome: // flags / # enable-tab-grid-layout" وعبر القائمة المنسدلة اختيار تمكين إشعارات الأسعار عبر خيار " Enabled Price notifications".

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