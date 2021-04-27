النفط يرتفع وسط تفاؤل أوبك+ بانتعاش قوي


النفط يرتفع وسط تفاؤل أوبك+ بانتعاش قوي
2021/04/27 | 08:54 - المصدر: شفق نيوز
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