جون كيري يرد على مزاعم إفشاء عمليات إسرائيل السرية في سوريا

2021/04/27 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، الاثنين، تسريبات تزعم أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد باراك أوباما، بالعمليات الإسرائيلية السرية في سوريا.

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