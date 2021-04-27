صحيفة تتحدث عن ’تحرش’ قوارب تابعة للحرس الثوري بسفينتين أميركيتين بمياه الخليج

2021/04/27 | 09:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال مسؤولون بالبحرية الأميركية، إن مجموعة من القوارب التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحرشت بسفينتين تابعتين لخفر السواحل الأميركي في وقت سابق خلال هذا الشهر في الخليج العربي.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين أن "الحادث وقع في 2 نيسان، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وإيران أنهما ستجريان مفاوضات تهدف لتجديد الاتفاق النووي المتعدد الأطراف لعام 2015.

وبدأت تلك المحادثات في وقت سابق من نيسان الجاري، في فيينا.



ولم يتم الكشف عن تلك المضايقات الإيرانية من قبل.

وأكد المسؤولون أن "3 قوارب سريعة وسفينة واحدة تعرف باسم (Harth 55)، وهي سفينة دعم ثنائية الهيكل يبلغ ارتفاعها 180 قدماً، اندفعت بقوة نحو سفينتي خفر السواحل الأميركيتين، أثناء قيامهما بدوريات في المياه الدولية بالجزء الجنوبي من الخليج العربي.

وأضافوا أن "السفينة الأكبر عبرت مراراً أمام السفينتين الأميركيتين مونوموى ورانغل، واقتربت لمسافة 70 ياردة.

وذكر المسؤولون أن الحادث أجبر السفينة "رانغل" على القيام بمناورات دفاعية لتجنب الاصطدام، مشيرين إلى أن الطواقم الأميركية أصدرت تحذيرات متعددة على مدى 3 ساعات مع استمرار السفن الإيرانية في تحركاتها.

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